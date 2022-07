Venerdi 15 luglio convocato il Consiglio metropolitano

Venerdì 15 luglio alle ore 9 è convocato il Consiglio Metropolitano.

L’appuntamento si terrà in modalità di videoconferenza, verrà presieduto dal Sindaco metropolitano Luigi Brugnaro e potrà essere seguito sul canale Youtube della Città metropolitana accessibile dal sito istituzionale.

All’ordine del giorno sono in programma le seguenti deliberazioni:

1) Bilancio di previsione 2022-2024: variazione progr. 02. Assestamento generale ai sensi dell’art. 175, C. 8, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi degli articoli 147 – quinqiese e 193 comma 2 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e dello stato di attuazione dei programmi. Aggiornamento triennale delle opere pubbliche 2022/2024, programma biennale acquisti beni e servizi 2022/2024 e variazioni al D.U.P. 2022/2024 e ratifica del decreto del Sindaco metropolitano n. 27 del 13/06/2022 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2022-2024, Variazione progr. 02 e aggiornamento programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024" adottato in via d’urgenza dal Sindaco ai sen- si dell’art. 42, comma 4, del T.U.E.L

2) Rinnovo convenzione tra la Città metropolitana di Venezia ed il Comune di Venezia per l’esercizio in forma associata dei servizi di polizia stradale e di centrale operativa, controllo a distanza, sicurezza civica, nel territorio della Città metropolitana.

3) Approvazione dello schema di accordo di programma in variante al P.A.T.I. di Dolo e Fiesso D’Artico e al P.I. di Fiesso D’Artico ai sensi dell’Art. 7 della L.R. 11/2004 e dell’Art. 34 del D. LGS 267/2000, relativo al progetto denominato “Sviluppo e riqualificazione ambito insediativo Barbariga nord”

4) Designazione rappresentante in seno al consiglio di amministrazione del convitto nazionale “Marco Foscarini” di Venezia

5) Elezione di un componente effettivo e di uno supplente in seno alla commissione per la Salvaguardia di Venezia

6) Elezione dei rappresentanti della Città metropolitana in seno all’Assemblea generale dell’Unione regionale delle Province Venete - “Upi Veneto”