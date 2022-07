Rete Eventi 2022, 13 spettacoli curati da 7 associazioni da seguire nelle prossime settimane nei comuni della Città metropolitana

È stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Regione e le Amministrazioni provinciali del Veneto e la Città Metropolitana di Venezia riguardante il progetto “RetEventi Cultura Veneto 2022”.

Il progetto si inserisce all’interno di quanto previsto dalla legge regionale per la cultura (n. 17/2019) e dei conseguenti Piano annuale degli interventi e Programma di interventi, relativi alla promozione e sostegno delle attività di produzione e distribuzione dello spettacolo dal vivo professionistico. L’iniziativa ha l’obiettivo di innalzare i livelli qualitativi dell’offerta culturale nel territorio, promuovendo il tessuto culturale del Veneto, attraverso una proposta coordinata e diffusa, che valorizzi tutte le espressioni artistiche, volta anche alla razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali.

L’Accordo prevede un’azione concertata, nell’ambito della quale la funzione di indirizzo e coordinamento generale sia attribuita alla Regione mentre quella di realizzazione sia affidata alle Province e alla Città Metropolitana, per i relativi ambiti di competenza e secondo quanto indicato nelle proposte presentate. Ogni Provincia e la Città Metropolitana di Venezia si impegneranno quindi a promuovere e qualificare l’offerta culturale, a coordinare le iniziative sul territorio al fine di razionalizzare le proposte, creando reti e sinergie e valorizzando il patrimonio di interesse storico, architettonico e ambientale. La Regione sosterrà il progetto con un impegno finanziario di complessivi 140.000 euro suddivisi in 20.000 euro per ciascuna Provincia e per la Città Metropolitana di Venezia.

Per quanto riguarda La Città metropolitana di Venezia sono 7 le associazioni culturali a cui è stato elargito il finanziamento per una serie di spettacoli che vengono qui di seguito descritti.

ASSOCIAZIONE ARTEVEN

1) spettacolo: La mujer de l’otoman. Le astuzie femminili, di Theama Teatro, in programma il giorno 28 luglio 2022, alle ore 21.15, a San Stino di Livenza presso Piazza della Repubblica.

Farsa in dialetto ambientata durante il carnevale nella Venezia nel ‘700, imperniata sulle schermaglie amorose ingaggiate da una gentildonna verso un nobiluomo, in cui il finale di partita, tra inganni, stratagemmi e colpi di scena, rivela l’inversione dei ruoli nell’imprevedibile e radicale trasformazione dei personaggi.

2) spettacolo: Storie per ridere, di Ullallà Teatro, in programma il giorno 22 agosto 2022, alle ore 21.15, a Chioggia presso il Ponte di Vigo.

Un attore legge e racconta attraverso vari linguaggi (canto, musica, gesto) storie comiche e divertenti, alternando fiabe classiche con testi di letteratura contemporanea; un chitarrista accompagna in modo complice e attivo la narrazione attraverso generi musicali diversi. Attraverso la risata, il progetto ha lo scopo di avvicinare i bambini alla lettura.

ASSOCIAZIONE PORTO DEI BENANDANTI

1) presentazione del volume: Di questa città. Dieci storie on/off di Giovanni Fierro, a cura di Andrea Picco, in programma il giorno 31 luglio 2022, alle ore 22.00, a Fossalta di Portogruaro presso il Cortino del Castello di Fratta.

La commistione tra parola, dello scrittore Giovanni Fierro, e immagini, di Nicola Montemorra, può creare significati sempre nuovi e arricchire un testo che è un viaggio nel tempo, nello spazio e nelle emozioni, un viaggio organizzato in versi, in mesi, in stagioni, in poesia, una sorta di “vita in versi”.

ASSOCIAZIONE TEATRO DEI PAZZI

1) spettacolo: Pensione Bellavista, di Compagnia dell’attorchio, in programma il giorno 6 agosto 2022, alle ore 21.00, a Jesolo presso Piazza Rivo alto.

Commedia di satira di costume in dialetto veneto dall’esilarante allestimento costruita sul ritmo vorticoso e sul gioco di squadra in cui dieci attori in scena incarnano una girandola di personaggi eccentrici e pittoreschi.

2) spettacolo: Hemingway tra fiume e laguna, di Compagnia CAST, in programma il giorno 8 agosto 2022, alle ore 18.30, a Caorle - frazione di Brussa, presso il giardino del Battello ebbro.

Pièce tra reading letterario e teatro-canzone – due attori e un musicista – allestita nell’area adiacente un tipico suggestivo casone di laguna, una commistione tra l’opera dello scrittore e la sua avventurosa vita durante il tempo trascorso nelle lagune venete.

ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE ARANCE

1) spettacolo: Pinocchio cantastorie, del Teatro delle arance, in programma il giorno 16 agosto 2022, alle ore 21.15, a Eraclea presso Piazza Plaza.

Pinocchio esce dal racconto per cantare le sue gesta alla maniera dei cantastorie e per narrare le sue avventure utilizza una sorprendente macchina scenica: un carretto che produce suoni e immagini. Azionando una semplice manovella l’attore srotola i personaggi e i luoghi del libro davanti agli occhi del pubblico.

2) spettacolo: I promossi sposi, del Teatro delle arance, in programma il giorno 21 agosto2022, alle ore 21.15, a San Donà di Piave presso Piazza Indipendenza.

Dalla riscrittura dell’opera manzoniana nasce una commedia che riporta in scena i personaggi originali del romanzo, rivisitati ironicamente con un allestimento vivace e ritmato, arricchito anche da musiche e balletti, e una scenografia essenziale ma impreziosita da effetti di illuminotecnica.

ASSOCIAZIONE NUSICA.ORG

1) concerto: Di Bonaventura e Kobylinski, in programma il giorno 27 agosto 2022, alle ore 21.00, a Santa Maria di Sala presso Villa Farsetti.

Un viaggio nel tempo e nello spazio tra l’etno-jazz e la musica classica e contemporanea del compositore, pianista e fisarmonicista italiano Daniele Di Bonaventura e del pianista e compositore polacco Krystof Kobylinski.

ASSOCIAZIONE LIRICIO MUSICALE CLODIENSE

1) spettacolo: Bogiaisso. Nocturnal video art program, di Valentina Furian e AA.VV., in programma il giorno 23 agosto 2022, alle ore 21.15, a Chioggia presso il Chiostro dell’ex scuola Principe Amedeo.

Acqua che ribolle di immagini in una sessione notturna di arte contemporanea in due tempi: 1. selezione di video di artisti internazionali; 2. la videomaker Valentina Furian in un talk con un biologo marino e un apneista a confronto sul rapporto tra essere umano e ambiente marino.

2) concerto: Recital chitarristico di Giulio Tampalini, in programma il giorno 4 settembre 2022, alle ore 21.00, a Cona presso la Chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata.

Uno dei più conosciuti e prestigiosi chitarristi italiani, apprezzato in tutto il mondo; vincitore di alcuni dei maggiori concorsi internazionali di chitarra e con più di 40 dischi solisti all’attivo. E’ docente presso la Fondazione Accademia internazionale di Imola e presso il Conservatorio di Rovigo.

3) concerto: Le più belle arie sacre e profane della lirica, di Tartaro, Franchin, Cioetto e Perini, in programma il giorno 7 ottobre 2022, alle ore 20.45 a Cona - frazione di Cantarana presso la Chiesa della Santissima Trinità.

La maestria di artisti lirici e l’esperienza musicale del pianista e direttore conducono in un percorso di guida all’ascolto della musica lirica spaziando dal 700 (Mozart), attraverso l’800 (Verdi), fino al 900 (Puccini).

4) concerto: Piazzolla 100, di Tragos de tango, in programma il giorno 14 ottobre 2022, alle ore 21.00, a Cavarzere presso il Teatro Tullio Serafin.

Tre virtuosi italiani del loro strumento (contrabbasso, bandoneon e chitarra) propongono nuovi arrangiamenti dei pezzi più rappresentativi che hanno reso celebre il compositore e bandoneista argentino per celebrare il centenario della sua nascita.

ASSOCIAZIOBNE MARZORG - SERVIZI PER LA MUSICA

1) concerto: Bellezza e meraviglia: la musica strumentale tra XVII e XVIII secolo, di Ensemble labirinto armonico, in programma il giorno 24 settembe 2022, alle ore 20.45, a Noale presso la Chiesa Arcipretale SS. Felice e Fortunato.

Il trio barocco esalta i timbri sonori dell’organo storico della ditta Ruffatti di Padova con un repertorio musicale in particolare di scuola veneta (Vivaldi, Marcello, Albinoni). Saranno presentati al pubblico gli strumenti storici utilizzati.