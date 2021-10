Progetto strategico Interreg Italia Slovenia SECAP: appuntamento in videoconferenza lunedì 11 ottobre 2021

Si terrà lunedì prossimo 11 ottobre 2021 a partire dalle 9.00 il workshop "Approcci e strumenti per l'implementazione dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima (PAESC) - Esperienze a confronto", organizzato nell'ambito del progetto strategico Interreg Italia Slovenia SECAP.

L'evento si terrà in modalità videoconferenza sulla piattaforma Google Meet.

Per registrarsi e accedere all'evento utilizzare il seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_D9JtMOz2Rm-yGvJbCzMSjg.

Programma completo in allegato.

Il workshop ha l’obiettivo di raccontare e di condividere gli esiti e le linee future di innovazione del progetto SECAP e di svolgere un’attività di riflessione tecnico-scientifica su temi fondamentali per la definizione di un approccio integrato alla valutazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici. La giornata dei lavori è volta ad illustrare i risultati raggiunti attraverso le presentazioni dei partner e gli interventi a cura di Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, ARPAV, Città Metropolitana di Venezia, Area Science Park, Comune di San Stino di Livenza, Divisione Energia e Università Iuav di Venezia.

La struttura del workshop si confronta su due scale di intervento. La prima scala si concentra sull’approccio transnazionale del progetto, sia nella fase di definizione degli impatti climatici che in quella relativa all’attuazione di politiche per lo sviluppo di strategie regionali e locali, coerenti con quelle nazionali. La seconda scala arricchisce la riflessione progettuale con la discussione di alcune evidenze empiriche sull'efficacia delle strategie di adattamento locale.

Il workshop è organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Venezia, è orientato ai professionisti e tecnici del settore. Non è riconosciuto al fine dell’attribuzione dei crediti formativi.

Per maggiori informazioni visitare il sito di progetto: https://www.ita-slo.eu/it/secap.