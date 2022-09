Giornate Europee del Patrimonio: appuntamento sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 al Museo di Torcello e al Museo nazionale e area archeologica di Altino

La Città metropolitana di Venezia, in collaborazione con San Servolo srl, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio GEP che per l’edizione 2022 propongono il tema Patrimonio culturale sostenibile: un invito a riflettere sul necessario impegno dei musei e della collettività per una gestione e pratiche d’uso sostenibili del patrimonio culturale e del paesaggio per conservarli come eredità in grado di agire positivamente sul nostro futuro. Per le GEP 2022 e per questo importante tema, Torcello e Altino si uniscono con le loro proposte: abbiamo preparato alcuni eventi imperdibili:

A Torcello

Il Museo di Torcello e la sua collezione - Museo di Torcello Sabato 24 Settembre, dalle 11:30 alle 12:30

Visita guidata tra la storia e le opere del museo a cura del personale interno

Apertura gratuita e straordinaria - Museo di Torcello 24 settembre dalle 10:30 alle 19:30; 25 settembre dalle 10:30 alle 17:30.

Sabato 24 e domenica 25 Settembre il Museo di Torcello sarà visitabile gratuitamente e con orario di apertura prolungato il sabato.

Ad Altino

Altino sostenibile - Museo di Altino Sabato 24 Settembre, 15:30

Una passeggiata tra Museo e terreni archeologici con la direttrice Marianna Bressan e Mirko e Damiano Visentin di Anticamente, chiacchierando intorno alle azioni oggi in atto e alle idee per il futuro per fare di Altino un luogo sempre più sostenibile attraverso l’archeologia e l’agri-cultura. Al termine, merenda con il “pane coraggioso” di Anticamente.

Apertura straordinaria - Museo di Altino Domenica 25 Settembre, dalle 10:30 alle 19:30

Il Museo e le aree archeologiche di Altino resteranno aperte dal mattino fino alla sera in occasione della Giornate Europee del Patrimonio 2022.

Per l’ingresso al museo è raccomandato l’uso di mascherine chirurgiche o FFP2.

Le attività per le GEP sono inserite nel progetto “Patrimonio archeologico condiviso e comunità” presentato alla Regione del Veneto per la concessione di contributi destinati alla valorizzazione del patrimonio archeologico veneto.

Per informazioni:

Museo di Torcello:

https://www.museoditorcello.cittametropolitana.ve.it

https://museotorcello.servizimetropolitani.ve.it/

museo.torcello@cittametropolitana.ve.it o Tel. 0412501780

Museo nazionale e area archeologica di Altino:

https://polomusealeveneto.beniculturali.it/musei/museo-nazionale-e-area-archeologica-di-altino

drm-ven.museoaltino@cultura.gov.it

Tel. 0422 789443