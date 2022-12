Due giorni di visite gratuite guidate alla scoperta del Museo di Torcello

Nella cornice del progetto di valorizzazione “Patrimonio archeologico condiviso e comunità”, la Città metropolitana di Venezia e il Museo di Torcello con San Servolo s.r.l., propongono e offrono al pubblico un fine settimana alla scoperta della ricchezza archeologica di Torcello e delle collezioni museali.

Sabato 17 dicembre, ore 11.40 e ore 15.10 Domenica 18 dicembre, ore 15.10 con la guida esperta dell’archeologo Marco Paladini che ha fatto parte del team di ricerca dell’Università Ca’ Foscari di Venezia che ha condotto le più recenti campagne di scavo a Torcello, sarà possibile essere accompagnati alla scoperta della storia dell’isola “raccontata” dalle memorie della terra scavata e dalla collezione del museo, nel più ampio contesto delle relazioni storiche ed umane con Altino e con il comprensorio della Laguna Nord. Il percorso e la visita al museo sono gratuiti; durata circa un’ora.

È gradita la prenotazione: torcello.eventi@cittametropolitana.ve.it (eventualmente anche telefonando ore ufficio: 041 2765452 - 041 2765001) entro venerdì 16 dicembre alle ore 12.00; nella mail di prenotazione va indicato data e ora della visita, nome e cognome e numero di telefono delle persone iscritte.

Come arrivare

Servizio pubblico ACTV: Linea 12 da Fondamente Nuove per Burano e Linea 9 navetta Burano-Torcello. Consulta gli orari ORARI SERVIZIO DI NAVIGAZIONE | ACTV (avmspa.it)

Per le visite delle ore 15.10, Linea 12 da Fondamente Nuove alle ore 14.10 linea 9 da Burano alle ore 15.00 Per la visita delle ore 11.40, Linea 12 da Fondamente Nuove alle ore 10.40 linea 9 da Burano alle ore 11.00

Informazioni generali sul Museo di Torcello:

https://www.museoditorcello.cittametropolitana.ve.it https://museotorcello.servizimetropolitani.ve.it/ museo.torcello@cittametropolitana.ve.it

Tel. 0412501780

L’iniziativa è inserita nel progetto “Patrimonio archeologico condiviso e comunità” che beneficia del contributo regionale per la valorizzazione del patrimonio archeologico veneto ed è realizzato in partnership con Università Ca’ Foscari di Venezia, Università IUAV di Venezia, Direzione regionale musei Veneto e Comune di Cavallino Treporti.