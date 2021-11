Domeniche ecologiche, domani domenica 21 novembre stop e limitazioni al traffico in 7 comuni della Città metropolitana di Venezia

Sono sette i comuni della Città metropolitana che domani domenica 21 novembre attueranno misure di limitazione del traffico in occasione dell’iniziativa “Domeniche Ecologiche” previste dalla Regione Veneto per favorire la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

I Comuni interessati sono Venezia, Chioggia, Marcon, Martellago, Mira, Quarto d’Altino e San Donà di Piave. Altri comuni dell’agglomerato urbano (Spinea e Scorzè) hanno scelto altre date. Ogni singolo comune ha, inoltre, scelto di organizzare iniziative che favoriscono la mobilità sostenibile e che consentono con mostre e iniziative di vivere il centro città trasformato in isola pedonale per un giorno

Martellago. Le giornate ecologiche (hanno come tema “ViviAmo il nostro territorio” perché ogni area circoscritta al traffico sarà caratterizzata da un'iniziativa che darà ai cittadini la possibilità di vivere quel determinato luogo , senza l'utilizzo di mezzi a motore.

Domenica 21 Novembre , a Martellago, ci sarà la chiusura al traffico del tratto di via Fapanni (incrocio via Castellana/Fapanni a incrocio via Friuli/Fapanni) dalle 7 alle 20 e troverete tante iniziative.

Marcon. Dalle ore 8.30 alle ore 18.30 è istituito il divieto di circolazione per i veicoli a motore lungo le seguenti strade o tratti di esse: via Della Vittoria, tratto compreso tra via Molino e via Boschette/San Valentinovia della Vittoria, tratto compreso tra via Boschette/San Valentino e viale Trento e Trieste. I residenti di via San Valentino possono entrare e uscire dalle proprie abitazioni solo per via Boschette.

Quarto d’Altino. Il blocco della circolazione dei veicoli a motore dalle ore 08.30 alle ore18:30 nel tratto di strada di via Stazione, dall’intersezione tra via Stazione con via Leopardi e fino all’intersezione di via Stazione con via Gramsci, con l’istituzione del divieto di transito nelle domeniche 21 novembre e 26 dicembre 2021,denominate “Domeniche Ecologiche”.

Mira. Dalle 8.30 alle 18.30 chiusura al traffico di: Riviera Trentin (dall’incrocio con via Nazionale al ponte di Riviera Matteotti); Piazza Mira Porte (via Don Minzoni, dal civ. 31 al civ. 64, via delle Porte dal civ. 18 al 42); Riviera S. Pietro (dal civ. 6 al civ. 60).

San Donà di Piave. Il blocco della circolazione dei veicoli a motore, con istituzione del divieto di transito dalle ore 08.30 alle ore 18.30, nelle domeniche 17 ottobre, 21 novembre e 26 dicembre 2021 denominate “DOMENICHE ECOLOGICHE”, nell’area ricompresa tra le vie Lungopiave Inferiore, Carbonera, Zanin, Manzoni, Girardi, Verdi, Garibaldi, Sabbioni, Firenze, Lungopiave Superiore,

Chioggia. Istituzione del divieto di circolazione a tutti i veicoli a motore in tutto il Corso del Popolo, Calle San Giacomo, Calle Duomo, Piazzetta Vigo e Campo Marconi – tratto a nord dell’intersezione rotatoria, secondo le modalità ordinariamente impiegate in occasione dello svolgimento del Mercato settimanale del giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 15.30.

Venezia. Il blocco della circolazione dei veicoli a motore è previsto a Mestre dalle ore 08.30 alle ore 18.30 nell’area delimitata dalla tangenziale A57, dal raccordo autostradale compreso tra l’uscita “Marghera” ed il cavalcaferrovia di Mestre, dalla S.R. 11, da San Giuliano (“via Orlanda” nel tratto tra gli svicoli in località San Giuliano e l’innesto alla S.R. 14 via Martiri della Libertà) e da via Martiri della Libertà.