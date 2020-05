Un anno vissuto letterariamente. Incontro annuale dei Gruppi di lettura in Veneto on line

Anche quest’anno i Gruppi di Lettura in Veneto organizzano l’incontro annuale “Un anno vissuto letterariamente”.

Certamente l’incontro del 2020 è profondamente segnato dalla la diffusione dell'epidemia da Covid 19, che ha cambiato il nostro stile di vita e anche il modo di vivere le attività dei GdL. In questi mesi alcuni Gruppi di lettura hanno sospeso la propria attività, altri hanno sperimentato la possibilità degli incontri da remoto, attraverso gli strumenti di videoconferenza offerti dalla tecnologia.

In quest’ottica anche i Gruppi di Lettura in hanno deciso di accettare la sfida e di trasformare l'evento del 16 maggio in un evento web, utilizzando come "spazio virtuale" la pagina Facebook Gruppi di lettura in Veneto e il profilo Instagram laletturacondivisa che trasmetteranno l'incontro in streaming.

Programma:

Sabato 16 maggio 2020

ore 15.00: saluti istituzionali e presentazione dell'incontro

ore 15.30: Anna Piuzzi conversa con Alessandro Cinquegrani, Pia Masiero e Marco Cavalli su La Letteratura nel XXI secolo: uno sguardo globale

ore 17.00: interventi del pubblico (verranno raccolte le vostre domande inviate prima e durante la conversazione attraverso: l'indirizzo email gdl.in.veneto@gmail.com, i commenti alla pagina Facebook Gruppi di lettura in Veneto e i commenti nel profilo Instagram laletturacondivisa )

i commenti alla pagina e i commenti nel profilo Instagram ) ore 17.30: considerazioni finali e lancio dell'edizione 2021 di Un anno vissuto letterariamente

Per seguire le attoività dei Gruppi di Lettura in Veneto: FaceBook www.facebook.com/GruppidiLetturainVeneto/

Instagram www.instagram.com/laletturacondivisa/

L'incontro regionale dei GdL in Veneto 2020 è promosso da Regione del Veneto e dall’Associazione Italiana Biblioteche – Sezione Veneto all'interno del programma della Maratona regionale di lettura ilvenetolegge2020.