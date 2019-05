UMBERTO VATTANI RESTA PRESIDENTE DELLA VENICE INTERNATIONAL UNIVERSITY, VICE IL SINDACO METROPOLITANO BRUGNARO, DECANO IL PROFESSOR GIUPPONI

Il board e l’assemblea generale della VIU Venice International University, network internazionale di didattica avanzata fondato nel 1995 allo scopo di offrire a docenti, ricercatori e studenti provenienti da tutto il mondo occasioni di formazione in un contesto internazionale, favorendo lo scambio di idee e conoscenza anno rinnovato le cariche al termine di una riunione nell'Isola di San Servolo.

Alla presidenza resta l’Ambasciatore Umberto Vattani, un lungo curriculum al Ministero degli Affari esteri, vice-presidente il Sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, mentre come Decano proseguirà l’attività il professor Carlo Giupponi di Ca’ Foscari.

La VIU, che in questi anni ha visto crescere progressivamente il numero di soci, realizza corsi universitari e attività di ricerca, frutto della collaborazione delle università fondatrici, diventando un vero e proprio campus internazionale nella splendida cornice dell’isola di San Servolo.

I corsi si svolgono in lingua inglese e comprendono insegnamenti di economia, sviluppo sostenibile, organizzazione e management, storia dell’architettura e della città, della scienza delle arti e del restauro.

In una missiva inviata all’Assemblea Generale il Sindaco Brugnaro, ha voluto “esprimere il più sentito apprezzamento all’attività svolta in questo triennio di mandato dal Presidente Ambasciatore Umberto Vattani e dal Decano prof. Carlo Giupponi che, insieme a tutto il Board, hanno saputo condurre la Venice International University con capacità e visione strategica. Per il futuro sono certo sapranno continuare l’opera di consolidamento e sviluppo in particolar modo riguardo le attività rivolte ai giovani, che devono essere l’obiettivo finale di ogni nostra azione e decisione”.

Le università e i centri di ricerca che compongono il consorzio della VIU sono: Boston College – USA, Università Ca' Foscari di Venezia, Duke University – USA, European University at St. Petersburg – Russia, Institut National de la Recherche Scientifique – Canada, KU Leuven – Belgio, Korea University - South Korea, Ludwig Maximilians Universität – Germania, University of Ljubljana – Slovenia, Tel Aviv University – Israele, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università IUAV Venezia, Université de Bordeaux – Francia, University of Lausanne – Svizzera, Università di Padova, Università di Roma Tor Vergata, Waseda University – Giappone, Tsinghua University – Cina e la Città Metropolitana di Venezia.