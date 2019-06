OPEN DATA E CONDIVISIONE DI UNA BUONA PRATICA, LA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA MERCOLEDI' A GENOVA PER ILLUSTRARE IL PROGETTO DESK

Mercoledì 12 giugno la Città Metropolitana di Venezia, capofila del progetto DeSK, presenterà il progetto nella splendida cornice di Palazzo Doria-Spinola, sede istituzionale della Città metropolitana di Genova. Parteciperanno gli amministratori e i tecnicidei comuni, le società partecipate dei servizi pubblici locali, le università e gli istituti di ricerca, gli ordini professionali: giornalisti, geometri, geologi, ingegneri, informatici e architetti - il corso è accreditato con l’ordine professionale degli architetti con 4 CFP.

Cos’è DeSK? È l’acronimo di Decision Support System alla Knowledge territoriale, e indica un progetto di riuso di una ‘buona pratica’ sviluppata dalla Città metropolitana di Milano, e ceduta a tre enti partner - le Città metropolitane di Venezia e di Genova, e alla Provincia di Taranto. Si tratta di un insieme di applicativi e servizi web, open source e facilmente utilizzabili anche da dispositivi mobili, che consentono, in generale, l’analisi e la condivisione dei dati territoriali, per una conoscenza più approfondita, corretta e aggiornata del territorio che si governa, e di concertare le decisioni, a supporto della pianificazione strategica.

In particolare per quanto riguarda il territorio genovese, DeSK faciliterà la definizione e la condivisione della proposta di zone omogenee del Piano Strategico Metropolitano; consentirà di disporre di tavole interattive di analisi circa gli itinerari delle piste ciclabilie alla ricognizione di ulteriori possibilità di mobilità dolce sul territorio; infine, di sviluppare indicatori territorialiaggiornati per la formazione, valutazione e monitoraggio del Piano Territoriale Generale.

Il progetto ha già ottenuto un paio di riconoscimenti nazionali. È risultato fra le otto best practiceitaliane selezionate dal Ministero degli interni come esperienza modello, in quanto “buona iniziativa certificata meritevole di particolare attenzione per efficienza ed economicità dell’azione amministrativa”nella pubblicazione curata da Le Prefetture d’Italia su incarico speciale del Ministro e diffusa lo scorso marzo 2019.

Il secondo riconoscimento è costituito dalla selezione di un poster scientifico intitolato ‘Il progetto DeSK: Decision Support System e Knowledge territoriale’, presentato lo scorso 21 febbraio 2019 a Padova all’interno del convegno FOSS4G, organizzato dall’Università di Padova - dipartimento di Ingegneria civile e Ambientale, dall’Associazione italiana per l’informazione geografica libera (GFOSS.it), da Wikimedia Italia e dalle comunità ArcheoFOSS e QGIS, e accreditato dall’Ordine degli agronomi e dottori forestali del Veneto.

I criteri di selezione di FOSS4G hanno premiato le iniziative con “un qualcosa in più (quid pluris) rispetto all’ordinaria azione amministrativa. Un vantaggio espresso sia in termini di efficienza – come migliore rapporto costo/benefici ed effettivo snellimento delle procedure, sia come efficacia a favore del territorio, che fa propria la best practice, in quanto utile, innovativa e accessibile; in sintesi, in grado di rispondere a un bisogno di conoscenza approfondita e aggiornata del territorio”.

Sostenuto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale e finanziato con 700 mila euro dal programma ‘PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020’ con il bando Open Community, DeSK rientra a pieno titolo nelle strategie dell’Unione Europea indicate in ‘Europa 2020’ che puntano alla creazione di condizioni favorevoli per una crescita dei territori intelligente, sostenibile e inclusiva. Una crescita che può essere sostenuta e promossa, oltre che dall’informatizzazione e digitalizzazione degli strumenti conoscitivi dei territori e delle città, anche da politiche che guardino con favore non solo alla coesione territoriale ed economica, ma anche culturale e sociale.

L’incontro, aperto al pubblico e ai media, si chiude con un light lunch. I prossimi convegni si svolgeranno nella Provincia di Taranto e nella Città metropolitana di Venezia,rispettivamente il 19 e il 28 giugno.

Di seguito il programma del convegno:

ore 9.15: Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

ore 10.00: Saluti istituzionali:

Marco Bucci– Sindaco Città metropolitana di Genova,

Enti Partner(sindaci Città metropolitane di Venezia, Milano e Provincia di Taranto e loro delegati)

ore 10.30: Open data e condivisione di buone pratiche tra territori

Piero Araldo– direttore segretario generale e responsabile della transizione al digitale Città metropolitana di Genova

Antonio Caponetto – DirettoreAgenzia per la coesione territoriale

Riccardo Monaco – DirigenteAgenzia per la coesione territoriale

ore 10.50: Prospettive sul ruolo delle Città metropolitane nel governo del territorio

Paolo Testa,Direttore ANCI Nazionale

Pierluigi Vinai, direttore generaleANCI Liguria

ore 11.10: Coffee Break

ore 11.20: Presentazione del progetto DeSK e gli obiettivi delle partnership

Franca Sallustio, dirigente Settore informatico Città metropolitana di Venezia (capofila del progetto DeSK): architettura e aspetti organizzativi