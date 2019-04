MUSEI IN FESTA, DOMENICA 14 APRILE LA PRIMA DELLE QUATTRO APERTURE GRATUITE DI 9 MUSEI CIVICI DI VENEZIA AI RESIDENTI DEI COMUNI METROPOLITANI

Domenica 14 aprile 2019 torna la fortunata iniziativa "Musei in festa" che prevede l’ingresso gratuito per tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto, in 9 musei veneziani: da Palazzo Ducale al Museo Correr, da Ca’ Pesaro al Museo di Palazzo Mocenigo, dal Museo del Vetro di Murano al Museo del Merletto di Burano, dalla Casa di Carlo Goldoni al Museo di Storia Naturale di Venezia.

Un modo per condividere con la Città allargata - della quale i musei veneziani sono importante punto di riferimento - i valori della storia, della cultura e della bellezza di cui sono portatori.

Le giornate dedicate alla cultura gratuita per i cittadini metropolitana sono domenica 14 aprile, domenica 16 giugno, domenica 6 ottobre e domenica 8 dicembre.

Questo l'elenco dei 9 musei che saranno aperti ai cittadini metropolitani: Palazzo Ducale, Museo Correr (con il percorso integrato che comprende il Museo Archeologico Nazionale e le Sale Monumentali della Biblioteca Nazionale Marciana), Ca’ Rezzonico – Museo del Settecento Veneziano, Casa di Carlo Goldoni, Museo di Palazzo Mocenigo, Ca’ Pesaro – Galleria Internazionale d’Arte Moderna (con associato il Museo d’Arte Orientale), Museo del Vetro – Murano, Museo del Merletto – Burano, Museo di Storia Naturale.

Per accedere gratuitamente ai musei dell’elenco sarà necessario esibire all’ingresso un documento d’identità che attesti la residenza in uno dei 44 comuni della Città metropolitana o di Mogliano Veneto.