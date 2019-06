LA RASSEGNA "UN FIUME DI NOTE" AL VIA CON NOVE DATE DAL 1 AL 31 LUGLIO, IL GIORNO 9 CONCERTO A VILLA WIDMANN FOSCARI DI MIRA

Al via nel Veneto e nella Città metropolitana di Venezia l’ottava edizione del tour musicale “Un fiume di note”, concerti che vedono debuttare gruppi di giovani musicisti inglesi che si esibiscono gratuitamente in location prestigiose di tutta Europa. Un’occasione imperdibile per ascoltare musica dal vivo realizzata da orchestre, band, cori di 25 fino a 60 elementi, immersi in scenari da favola.

Quest’estate la rassegna musicale, giunta all’ottavo anno grazie alla ideatrice Elisabetta Fogarin, sarà ospitata come tutti gli anni in Riviera del Brenta a Villa Foscarini Rossi a Stra, Villa Ducale a Dolo, Villa Widmann a Mira, ma come novità si estenderà anche ai piedi dei Colli Euganei, presso Ca’ Martinengo al Giardino Monumentale di Valsanzibio, al Castello del Catajo a Battaglia Terme e all’hotel Ritz di Abano Terme. Nove date dall’ 1 al 31 luglio.

Le proposte musicali saranno varie: classico, pop, rock, jazz. I concerti dureranno un’ora e inizieranno alle 21 precise! Ogni location proporrà eventi collaterali così da rendere le serate indimenticabili. Aperitivi e degustazioni già dalle ore 20, visite guidate dei musei dalle ore 20 e a fine concerto. Prenotazione consigliata. Info dell’intero programma nei siti web di ogni location e alla pagina FB “Un fiume di note”.

Un'offerta musicale che imprezosisce l'utilizzo di Villa Widmann, gioiello del S ettecento gestita dalla San Servolo Servizi, società in house della Città metropolitana,che rivela sempre di più la sua vocazione ad ospitare non solo eventi culturali e convegni, ma anche appuntamenti musicali e di intrattenimento.

Questo il programma:

Lunedì 1 luglio

Bishop Heber High School Chester

Villa Foscarini Rossi, 30 elementi Orchestra e coro

Visita guidata pre-concerto del Museo della Calzatura e Foresteria, €7,00 cad. ore 20,00

Martedì 9 luglio

Chandlings School Oxford

Villa Widmann 35 elementi Coro/Band/orchestra

Alle 20.00, prima del concerto, ci sarà la possibilità di fare una visita accompagnata alla Villa a euro 5,00 comprensivi di un bicchiere di the fresco che sarà servito sotto il Porticato o dove avverrà il concerto.

Sarà poi possibile cenare nel ristorante di Villa Widmann

Mercoledì 10 luglio

St. Andrews School Eastbourne Villa Foscarini 30 elementi coro

Alle ore 19,30 e ore 20,15 avranno inizio 2 visite guidate del Museo e della Foresteria, €7,00 cad >

Dalle ore 19,30 alle 23,00 “Think Different”Aperitivo con cicchetti organizzato da Osteria del Baccalà da Linda - prezzo su consumazione

Martedì 16 luglio

Coopers Coborn School Upminster Villa Ducale 35 elementi coro e vari solisti

A fine concerto per i gentili ospiti degustazioni con sapori a sorpresa di gelati e sorbetti preparati dalla nostracucina della Villa

Mercoledì 17 luglio

Egglescliffe School Stockton On Tees

Castello del Catajo 25 elementi banda di ottoni

SPECIALE APERTURA DELLA CAPPELLA GENTILIZIA.

Visita guidata ai saloni del piano nobile con la speciale apertura della cappella gentilizia, gioiello ligneo del neogotico, tra curiosità storiche ed aneddoti del castello.

Visita su prenotazione Euro 10,00

Per il concerto non sono previsti posti a sedere, si consiglia di portare coperte o stuoie per stendersi sull’erba.

Venerdì 19 luglio

Bexley Grammar School Bexley

Valsanzibio 40 elementi Jazz band

Seguirà VISITA GUIDATA IN NOTTURNA al Giardino Monumentale

Possibilità di visitare il museo sulla Vita in Villa di Ca’ Martinengo dalle ore 20 (euro 5) e a fine concerto eccezionalmente sarà possibile partecipare alla VISITA GUIDATA IN NOTTURNA al Giardino di Valsanzibio (euro 20). Aperitivi e degustazioni dalle ore 20 alle 23.

Per il concerto posti a sedere limitati, graditi cuscini, teli e stuoie. Per la visita guidata in notturna gradite torce e lanterne.

Sabato 20 luglio

Wirral Grammar School for Boys Wirral

Villa Ducale 60 elementi big band e coro

A fine concerto degustazioni con sapori a sorpresa di gelati e sorbetti preparati dalla cucina della Villa

Domenica 28 luglio

Davison Worthing Youth Concert Band Worthing

Abano Ritz 45 elementi concert band

Concerto nella cornice della piscina termale. A seguire Anguria & Bollicine

Mercoledì 31 luglio

Gosport and Fareham Youth Orchestra Eastleigh

Villa Ducale 60 elementi gruppi musicali e coro

A fine concerto degustazioni con sapori a sorpresa di gelati e sorbetti preparati dalla cucina della Villa

Tutte le info sulla pagina FB Un fiume di note

https://www.facebook.com/search/top/?q=un%20fiume%20di%20note&epa=SEARCH_BOX