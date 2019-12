La prestigiosa Università di Exeter entra a far parte della Venice International University di San Servolo

– L’Università di Exeter, Regno Unito, entra ufficialmente a far parte dei membri della VIU - Venice International University. L’ingresso del prestigioso ateneo inglese nella rete internazionale di 19 università di tutto il mondo, che ha sede a Venezia sull’Isola di San Servolo, è stato deliberato questo pomeriggio dall’Assemblea dei Soci della VIU. Dell’Assemblea fanno parte i rettori degli atenei membri e la Città Metropolitana di Venezia.

L’Ateneo di Exeterè l’ultimo autorevole arrivo in VIU, indicato dal Times Higher Education World University Rankingscome uno dei migliori 150 atenei di tutto il mondo, e inserito nei primi 10 del Regno Unito. Fondato nel 1955, ha 22.085 studenti provenienti da oltre 130 paesi diversi, che contribuiscono alla vita e alla comunità dei campus di Exeter e Cornwall. L’Ateneo è inoltre membro del gruppo Russell, una rete di 24 università britanniche che si distinguono per l’alta intensità di ricerca. I suoi punti di forza sono lo studio dei cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e le scienze sociali, tematiche che ben si sposano si sposano con i programmi della VIU che puntano ad approfondire tematiche di interesse globale, in un ambiente multiculturale e multidisciplinare.

Nelle scorse settimane, ha inoltre aderito alla VIU la Stellenbosch University del Sudafrica.

Il Presidente della Venice International University,Umberto Vattani, esprime grande soddisfazione per il duplice allargamento della VIU alle Università di Stellenbosch ed Exeter: «Sono molto lieto di contribuire a realizzare la grande, profetica intuizione di Carlo Azeglio Ciampi che 25 anni fa volle creare la Venice International University, consapevole che era un'istituzione necessaria per lanciare a livello mondiale l'innovativa missione formativa che condividono gli Atenei e i Centri di Ricerca: scrivere con l'inchiostro della cultura e della scienza i destini del mondo, verso un futuro di pace.

La scelta di Venezia fu doverosa: nessun'altro luogo esercita questo magnetico potere di attrazione verso tutti i popoli del mondo. San Servolo è diventato un luogo privilegiato per la formazione di nuove classi dirigenti di tanti Paesi appartenenti a quattro Continenti: Giappone, USA, Israele, Corea, Russia, Svizzera, Germania, Belgio, Francia, Slovenia, Italia, Cina, Canada, e oggi Sudafrica e Gran Bretagna.

L'ingresso nella Venice International University - ha concluso Vattani - degli Atenei di Stellenbosch e di Exeter è particolarmente significativa: l'Università sudafricana appartiene a un Continente di cui, nell'immediato futuro, si presagisce una crescita economica e demografica imponente e che, grazie alla formazione, avrà uno straordinario impulso verso lo sviluppo; Exeter, università inglese di grande tradizione, rappresenta un messaggio molto incisivo. In epoca di Brexit, l'adesione di questo Ateneo a un organismo multinazionale com'è la VIU è il riconoscimento di come cultura e formazione, ricerca e creatività siano dotate di una spinta propulsiva che non può sottostare a frontiere. A cent'anni dalla nascita di Carlo Azeglio Ciampi, la VIU dedica a lui questo nuovo traguardo».

«Puntare sui giovani, sul futuro e sulla cultura è sempre il miglior investimento che si possa fare – spiega il Sindaco di Venezia e della Città metropolitanaLuigi Brugnaro-. Lo sviluppo universitario della Venice International University di San Servolo è un’esperienza modello anche per le altre università cittadine. La città ha tutti i numeri in regola per diventare un grande attrattore di giovani talenti e studiosi da tutto il mondo. L’esempio da seguire è quello di grandi metropoli come Berlino o Boston dove l’università vale una larga parte dell’economia cittadina e gli atenei sono parte integrante del tessuto urbano. Più servizi e qualità di insegnamento e ricerca non solo accresceranno il sistema universitario veneziano ma serviranno come attrattori di professori di fama. La Viu sta lavorando bene in questa direzione e quindi benvenuti a tutti coloro che arriveranno a San Servolo per studiare decidendo, magari, anche di fermarsi a vivere nella nostra bellissima città».

Venice International University. Fondata nel 1995, è un'istituzione unica nel panorama accademico internazionale, un consorzio di 20 università di tutto il mondo con un proprio campus autonomo situato sull’Isola di San Servolo, a Venezia. Tra gli atenei che ne fanno parte, Ca’ Foscari e lo IUAV di Venezia, la Duke University e il Boston College negli Usa, l’Università di Tel Aviv, la Korea University, l’Università di Lubiana e, ultima arrivata, l’Università di Exeter. Gli studenti della VIU affrontano problematiche globali come lo sviluppo sostenibile, i cambiamenti climatici, etica globale e i diritti umani, la tutela del patrimonio culturale, seguendo un metodo interdisciplinare che sviluppa la capacità critica di pensiero e prepara le nuove generazioni alle sfide contemporanee.