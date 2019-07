Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo privato e delle attività economiche produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di ottobre e novembre 2018. Proroga dei termini

Si informa che Commissario Delegato agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio veneto per i giorni dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, con ordinanza n.11 del 5 luglio 2019 ad oggetto: “Legge 30 dicembre 2018 n. 145, art. 1 comma 1028. D.P.C.M. 27 febbraio 2019 artt. 3,4 e 5. Interventi per il ripristino del patrimonio abitativo privato e delle attività economiche produttive. Approvazione di bandi e determinazione in ordine alle attribuzioni dei Soggetti Attuatori. Rideterminazione di termini e disposizioni finanziarie” ha disposto:

la proroga del termine di presentazione delle domande di contributo dal 10 luglio 2019 al 19 luglio 2019 alle ore 13,00, con la precisazione che i relativi contributi saranno riconosciuti, nel limite delle risorse disponibili, nell’ambito di finanziamenti di cui all’esercizio 2019;

la presentazione delle domande e delle relative perizie asseverate, da presentare con le medesime modalità di cui agli Avvisi da A) ad E), potranno pervenire entro il termine ultimo del 30 settembre 2019.

Tutta la documentazione relativa alla gestione del Commissario Delegato è pubblicata sul sito regionale

http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558