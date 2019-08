INSTALLATI I PRIMI DUE PORTALI ELETTRONICI SULLA STRADE PROVINCIALI 78 E 58 NEI COMUNI DI CINTO CAOMAGGIORE E CEGGIA PER IL CONTROLLO DELLE AUTO IN TRANSITO SULLE STRADE METROPOLITANE

La Città metropolitana di Venezia ha concluso in questi giorni l’installazione dei primi due portali elettronici destinati al controllo degli ingressi delle auto che transitano sulle strade della nostra provincia.

I due varchi sono stati collocati sulla Sp 78 nel Comune di Cinto Caomaggiore nelle vicinanze dell’uscita autostradale della A28 a Sesto al Reghena al confine con la Regione Friuli Venezia Giulia e sulla Sp 58 nel Comune di Ceggia al confine con la Provincia di Treviso vicino al Casello di Cessalto sempre della A4.

I varchi che verranno posizionati entro metà settembre, secondo quanto autorizzato dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (Cosp), in totale saranno 7e oltre ai due già installati ne verranno collocati altri 5 nelle strade provinciali che transitano per i comuni di Scorze (uno sulla Sp 39 e un secondo sulla Sp84), Noale (Sp 38), Fiesso d’Artico (Sp25) e Vigonovo (Sp 17).

“Questa prima fase si concluderà entro il mese di ottobre quando, a varchi installati e operativi dopo un periodo di collaudo, verrà stabilita la connessione con la centrale operativa della Questura e della Polizia Locale di Venezia – spiega il consigliere delegato metropolitano Saverio Centenaro- La sicurezza dei cittadini metropolitani è una priorità che il sindaco Luigi Brugnaro ha sempre preteso e con questo intervento diamo concretezza alle aspettative dei cittadini metropolitani e forniamo uno strumento aggiuntivo altamente tecnologico”.

La funzione principale dei portali elettronici sarà quella di sorvegliare i flussi veicolari che transitano lungo le maggiori strade di accesso/uscita al territorio metropolitano, in modo da concorrere alla promozione della sicurezza integrata prevista dalla Legge n. 48/2017 e controllare le targhe degli automezzi che entrano verificando se appartengono a veicoli rubati o privi di assicurazione oltre adinformare i cittadini in entrata/uscita al territorio metropolitano promuovendone la conoscenza della Città metropolitana.

Non sono, dunque, rilevatori di velocità ma unicamente strumenti destinati a garantire più sicurezza per i cittadini metropolitani.

L’investimento economico a carico della Città metropolitana in questa prima fase che comprende, posa e installazione dei varchi, è di 39.040 euro per ciascun portale, per un totale di 273.280 euro.

Dopo la pausa dei lavori prevista per la settimana di Ferragosto verranno installati gli altri cinque portali. A settembre partirà anche la gara per la connettività dati mentre quella per l’acquisto delle telecamere è in corso e l’installazione è prevista a settembre.