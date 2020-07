Il "Decreto Rilancio" rifinanzia Smart&Start con 100 milioni di euro per tutto il 2020

Il "Decreto Rilancio", pubblicato in Gazzetta il 20/05/2020, rifinanzia Smart&Start Italia con 100 milioni di euro per tutto il 2020. Smart&Start Italia è l’incentivo che sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutte le regioni italiane.

L'obiettivo è stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero.

Sono finanziabili progetti con spese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro.

L’incentivo è a sportello: non ci sono graduatorie né scadenze. Le domande sono esaminate entro 60 giorni, in base all’ordine di arrivo.

La procedura per richiedere le agevolazioni è completamente informatizzata.

Invitalia valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.

Per saperne di più

https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia/cose