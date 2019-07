HOME VENICE FESTIVAL: POTENZIATI I BUS DA VENEZIA, MESTRE, JESOLO E SOTTOMARINA. UFFICIALIZZATI GLI SCONTI PER I RESIDENTI NELLA CITTÀ METROPOLITANA

Si avvicina l'Home Venice Festival, che tra poco più di una settimana ospiterà al parco di San Giuliano una tre giorni all'insegna della musica e dell'intrattenimento. L'allestimento dell'area prosegue, garantendo dal 12 al 14 luglio non solo concerti ma anche spazi per le famiglie e altre attività. Nel frattempo l'organizzazione della kermesse ufficializza la scontistica riservata ai residenti della Città metropolitana e il potenziamento della rete di trasporto pubblico per garantire un afflusso e un deflusso del pubblico senza intoppi.

La prima novità, frutto dell’accordo tra Home Venice Festival e il Comune di Venezia, è la decisione di proporre a 20 euro (+3 euro di diritti prevendita, totale 23 euro), con uno sconto di circa il 60%, il ticket di ingresso per tutti i residenti nei comuni della Città metropolitana di Venezia. Sul sito www.homefestival.eu le informazioni sulle modalità di acquisto. Domenica 14 luglio, inoltre, sarà "Family Sunday": con un biglietto di ingresso entrano due adulti che accompagnano ragazzi o ragazze under 16.

Capitolo mobilità: saranno messi a disposizione i due parcheggi in zona palasport Taliercio e padiglione Aquae/Vega. Da lì partiranno le navette gratuite alla volta di San Giuliano. Il servizio di Avm/Actv verrà ulteriormente potenziato con servizi aggiuntivi da Venezia, dalla stazione ferroviaria di Mestre e da Mestre Centro. Il servizio tranviario di linea T1 Favaro-Venezia resterà in funzione fino a l'una di notte con frequenza di una corsa ogni 10 minuti e, fino alle 5 del mattino, sarà erogato un servizio di sfollamento dall’area del concerto fino alle principali destinazioni.

Grazie alla collaborazione di Atvo e Arriva Veneto, saranno intensificate le linee di trasporto pubblico da Jesolo e Sottomarina con servizi che proseguiranno per tutta la notte transitando per San Giuliano con una corsa all’ora.

Tutte le informazioni sui servizi di mobilità pubblica in occasione di Home Venice sono reperibili su www.actv.it.

Per i dettagli sul, cast, sul festival e sugli orari: www.homefestival.eu.