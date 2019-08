Chioggia, habitat dunali, un focus per conoscerli. Appuntamento venerdì 13 settembre al Centro visite di Bosco Nordio

Si terrà venerdì 13 settembre dalle 9.30 alle 12.30 a Sant’Anna di Chioggia (Ve), presso il Centro Visite della Riserva Naturale Integrale “Bosco Nordio” di Veneto Agricoltura, un incontro per far conoscere ad operatori e guide naturalistiche l’importanza degli ecosistemi dunali.

L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto europeo LIFE REDUNE, cui partecipano, oltre all’agenzia regionale, L’Università Ca’ Foscari di Venezia, Regione Veneto, SELC Società Cooperativa e EPC – European Project Consulting Srl.

L’incontro, che ha l’obiettivo di far conoscere le caratteristiche peculiari degli ambienti dunali, spiegando come valorizzare e proteggere l'integrità ecologica di questi ecosistemi, così essenziali per la salvaguardia delle aree costiere e il mantenimento della biodiversità, è rivolto in particolare alle guide naturalistiche, ai tecnici e operatori, quindi a coloro i quali si occupano di gestione, manutenzione o si trovano comunque ad operare nelle aree con presenza di sistemi dunali; saranno anche presentati e spiegati gli interventi di ripristino e conservazione realizzati nell’ambito del progetto “REDUNE”, oltre ai principi per una gestione sostenibile e condivisa delle spiagge.

La partecipazione è libera, ma per motivi organizzativi è necessario iscriversi entro il 30 agosto al seguente indirizzo: https://forms.gle/vZx1KJfkPAZbLJri9.

