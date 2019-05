CAMBIAMENTO CLIMATICO, MERCOLEDì 29 MAGGIO A TRIESTE UN CONVEGNO SUI PIANI D'AZIONE PER L'ENERGIA E IL CLIMA SOSTENIBILE

L’Ufficio Europa della Città metropolitana di Venezia parteciperà mercoledì 29 maggio a Trieste all’incontro sul tema “L’impegno delle autorità locali sul fronte del cambiamento climatico – Nuovi modelli di intervento”. Il convegno viene organizzato nell’ambito del progetto strategico SECAP (Interreg Italia Slovenia 2014-2020), che mira alla condivisione transfrontaliera di strumenti, metodologie e banche dati per accelerare l’evoluzione da PAES (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) a PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima), presso la Sala Tessitori in Piazza Oberdan 5, sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Nel corso dell’incontro verranno analizzati i cambiamenti climatici che hanno interessato l’area di programma transfrontaliera di Italia-Slovenia, una naturale cornice per la presentazione del programma SECAP “Supporto alle politiche energetiche e di adattamento climatico”, finanziato dalla Comunità Europea con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

La transizione da PAES a PAESC e verso una società a basse emissioni di carbonio troverà dimostrazione in alcune attuazioni pilota che riguarderanno Comuni/UTI/Città Metropolitana, spesso già coinvolti nel Patto dei Sindaci e prevederà l’accompagnamento all’avvio di modelli PAESC con investimenti anche infrastrutturali.

Per iscrizioni: https://registrazioni.unioncamereveneto.it/428153

Programma della giornata

Il partenariato del progetto è composto da Regione Friuli Venezia Giulia (leader partner); Università di Trieste; Area Science Park; Città Metropolitana di Venezia; IUAV – Università IUAV di Venezia; Unioncamere del Veneto; GOLEA – Agenzia Golea; Agenzia Locale per l’Energia di Gorenjska; Agenzia di Sviluppo Regionale della Regione Urbana di Lubiana; Città di Lubiana; Comune di Pivka.

Sito di progetto

www.ita-slo.eu/it/secap